https://news.day.az/society/1729749.html Назначен и.о. ректора Сумгайытского госуниверситета Заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов назначен и.о. ректора Сумгайытского государственного университета. Как передает Day.Az, информацию об этом в среду подтвердили Trend в Госагентстве.
Назначен и.о. ректора Сумгайытского госуниверситета
Заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов назначен и.о. ректора Сумгайытского государственного университета.
Как передает Day.Az, информацию об этом в среду подтвердили Trend в Госагентстве.
Отметим, что ранее Руфат Эйваз оглу Азизов был освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета. Распоряжением главы государства он был назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
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