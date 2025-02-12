В селе Зар Кяльбаджарского района начнется масштабная стройка

В селе Зар Кяльбаджарского района начинаются работы по строительству и благоустройству.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в Фонде социального развития вынужденных переселенцев началась соответствующая работа.

Согласно информации, на первом этапе в селе Зар будут проведены работы по строительству и благоустройству 547 частных жилых домов на 855 семей, социальных объектов, инженерных коммуникаций, дорожно-уличной сети.

По прогнозам Фонда, выполнение указанных работ обойдется в 138,5 миллиона манатов.

Отметим, что село Зар было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. Согласно Трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года после победы азербайджанской армии во второй Карабахской войне, 25 ноября Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.