В Загатальском районе задержан наркокурьер

В результате действий сотрудников полиции Загатальского района был задержан Руслан Алиев, ранее судимый житель города Гянджа, который организовал незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе задержания у Алиева было изъято около 4 кг марихуаны и опиума. Задержанный планировал наладить сбыт этих наркотических средств на территории страны.

Суд принял решение об аресте Р.Алиева, в настоящее время расследование продолжается.