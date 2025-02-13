https://news.day.az/society/1729907.html В Загатальском районе задержан наркокурьер - ФОТО В результате действий сотрудников полиции Загатальского района был задержан Руслан Алиев, ранее судимый житель города Гянджа, который организовал незаконный оборот наркотиков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе задержания у Алиева было изъято около 4 кг марихуаны и опиума.
В Загатальском районе задержан наркокурьер - ФОТО
В результате действий сотрудников полиции Загатальского района был задержан Руслан Алиев, ранее судимый житель города Гянджа, который организовал незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе задержания у Алиева было изъято около 4 кг марихуаны и опиума. Задержанный планировал наладить сбыт этих наркотических средств на территории страны.
Суд принял решение об аресте Р.Алиева, в настоящее время расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре