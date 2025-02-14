В ВВС Азербайджана состоялась очередная церемония выпуска

В соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, в Учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана состоялась церемония выпуска очередного Курса подготовки гизирей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Генерал-майор Намик Байрамов от имени руководства Министерства обороны поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Подчеркнув важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и укреплении боеспособности, Н.Байрамов отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана изо дня в день становится еще сильнее.

Выступивший от имени выпускников отличник курса гизирь Заур Мамедов, поблагодарил руководство за оказанное внимание и проявленную заботу, пообещав совершенствовать полученные знания и навыки и применять их на местах службы.

В заключение отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню, после чего выпускникам были вручены сертификаты.