В некоторых районах Азербайджана продолжаются осадки

В различных регионах Азербайджана наблюдаются осадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, дождь идет в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Имишли, Гаджигабуле, Сабирабаде, Бейлагане, Сальяне, Нефтчале, Шуше, Физули. Снег выпал в Кельбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Дашкесане, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Гёйгёле, Лерике, Ширване и Ярдымлы.

Туман зафиксирован в поселке Пираллахи, а также в Нахчыване, Джульфе, Евлахе, Сабирабаде, Нефтчале и Лерике.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 5°C, в низменных районах - 9°C, в Нахчыванской Автономной Республике - 3°C, а в горных районах - 5°C ниже нуля.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az