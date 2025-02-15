На этой дороге образовался затор

В связи с пожаром в пятиэтажном здании в Наримановском районе на пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Ахмеда Раджабли в направлении улицы Аги Нематуллы образовался затор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности движения и лиц, находящихся на территории.