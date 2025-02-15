https://news.day.az/society/1730528.html На этой дороге образовался затор - ФОТО В связи с пожаром в пятиэтажном здании в Наримановском районе на пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Ахмеда Раджабли в направлении улицы Аги Нематуллы образовался затор.
На этой дороге образовался затор - ФОТО
В связи с пожаром в пятиэтажном здании в Наримановском районе на пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Ахмеда Раджабли в направлении улицы Аги Нематуллы образовался затор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности движения и лиц, находящихся на территории.
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