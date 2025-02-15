Суточная статистика изъятого оружия и боеприпасов

Продолжаются оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и изъятие незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, за минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и изъяли в отдельных районах столицы и республики 7 автоматов, 1 пистолет, 17 гранат, 16 винтовок, 15 магазинов и 556 патронов различного калибра.