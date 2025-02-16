Четыре члена одной семьи отравились угарным газом

В Агстафинском районе произошел случай отравления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Дагкесемен.

Согласно данным, Нармин Лахиджова (1991 года рождения), Айлин Лахиджова (2013 года рождения), Айсу Лахиджова (2014 года рождения) и Тарана Мамедова (1969 года рождения) были доставлены в больницу с симптомами отравления. Сообщается, что все пострадавшие отравились угарным газом в ванной комнате своего дома.

По данному случаю начато расследование.