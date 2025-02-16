В Ордубаде проводятся биотехнические мероприятия

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики проводит биотехнические мероприятия, направленные на частичное удовлетворение потребностей степных животных в питательных веществах, а также минеральных солях в районах с плотным снежным покровом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в министерстве сообщили, что аналогичное мероприятие было организовано в горной местности вблизи села Нургут Ордубадского района.

На территории рассеяны корма и каменная соль. Биотехнические мероприятия будут проводиться по мере необходимости.