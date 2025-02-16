https://news.day.az/society/1730599.html В Ордубаде проводятся биотехнические мероприятия - ФОТО Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики проводит биотехнические мероприятия, направленные на частичное удовлетворение потребностей степных животных в питательных веществах, а также минеральных солях в районах с плотным снежным покровом.
В Ордубаде проводятся биотехнические мероприятия - ФОТО
Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики проводит биотехнические мероприятия, направленные на частичное удовлетворение потребностей степных животных в питательных веществах, а также минеральных солях в районах с плотным снежным покровом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в министерстве сообщили, что аналогичное мероприятие было организовано в горной местности вблизи села Нургут Ордубадского района.
На территории рассеяны корма и каменная соль. Биотехнические мероприятия будут проводиться по мере необходимости.
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