В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 10:00 16 февраля погода в стране преимущественно осадков не наблюдается, однако 15 февраля в первой половине дня в некоторых местах наблюдались кратковременные осадки.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова составила: в Лерике - 18 см, в Грызe - 16 см, в Шахдаге - 9 см, в Шахбузе - 7 см, в Дашкесане - 3 см, в Гусаре (Лаза) - 2 см, в Халтане и Ярдымлы - 1 см.

Ветер западный. В соответствии с "жёлтым" предупреждением, скорость ветра в Садаракe, Дашкесане и Гобустане достигала 18 м/с, а в Баку и на Абшеронском полуострове - до 15 м/с.

Туман наблюдался в Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гедабеке, Балакене, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Халтане, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Джафархане, Лерике и Агдаме. В условиях тумана видимость снизилась до 500-1000 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до +6°C, в равнинных районах - до +4°C, в Нахчыванской АР - до -8°C, а в горных районах температура опускалась до -14°C.