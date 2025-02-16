Дорожная полиция обратилась к водителям

В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана призвали водителей к бдительности в связи с ожидаемым в ряде регионов республики туманом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что Национальная служба гидрометеорологии ранее выпустила предупреждение, что 17 февраля в ряде регионов, через которые проходят автомобильные дороги республиканского значения, из-за тумана видимость может снизиться до 500 метров.

"Во избежание неприятных происшествий на дорогах в туманную погоду призываем водителей двигаться с минимальной скоростью, соблюдать дистанцию между автомобилями свыше нормы, убедиться в технической исправности транспортных средств и принять необходимые меры безопасности при вынужденной остановке.

Пешеходы, выходя на дорогу в такую погоду, должны осознавать свою ответственность и учесть, что в туманную погоду водителям трудно видеть проезжую часть и ее пределы", - добавили в ведомстве.