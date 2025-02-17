Трагедия в Гаджикабуле

В Гаджигабуле произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории села Абдулабад.

Так, жительница района Хатира Малик гызы Мамедова 1965 года рождения погибла от удара током в результате неосторожного обращения с электрическими проводами.

По факту проводится расследование.