https://news.day.az/society/1730792.html Трагедия в Гаджикабуле – есть погибший В Гаджигабуле произошел несчастный случай. Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории села Абдулабад. Так, жительница района Хатира Малик гызы Мамедова 1965 года рождения погибла от удара током в результате неосторожного обращения с электрическими проводами. По факту проводится расследование.
Трагедия в Гаджикабуле – есть погибший
В Гаджигабуле произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории села Абдулабад.
Так, жительница района Хатира Малик гызы Мамедова 1965 года рождения погибла от удара током в результате неосторожного обращения с электрическими проводами.
По факту проводится расследование.
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