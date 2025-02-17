https://news.day.az/society/1730792.html

Трагедия в Гаджикабуле – есть погибший

В Гаджигабуле произошел несчастный случай. Как сообщает Day.Az, инцидент зарегистрирован на территории села Абдулабад. Так, жительница района Хатира Малик гызы Мамедова 1965 года рождения погибла от удара током в результате неосторожного обращения с электрическими проводами. По факту проводится расследование.