В Азербайджане ввели штраф за розничную продажу определенных лекарств

В Азербайджане за розничную продажу упакованных для медицинских учреждений лекарственных средств должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - на сумму от 5000 до 7000 манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

За продажу, хранение или импорт лекарственных средств, заведомо некачественных, не отвечающих требованиям нормативно-технической документации, неизвестного происхождения, с истекшим сроком годности, требующих государственной регистрации в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", но не прошедших государственную регистрацию, а также за производство, продажу, хранение с целью продажи или импорта поддельных лекарственных средств, приведших по неосторожности к причинению легкого вреда здоровью, должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, юридические лица - на сумму от семи тысяч до девяти тысяч манатов с конфискацией лекарственных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения.

В случае, если инструкция по применению лекарственного средства на азербайджанском языке не приложена к лекарственному средству, внутри упаковки или рядом с упаковкой, а также если владелец свидетельства о государственной регистрации данного лекарственного средства не обеспечивает аптечное учреждение инструкцией на азербайджанском языке - должностные лица штрафуются в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов, а юридические лица - от пяти тысяч до семи тысяч манатов.

В случае, если инструкция по применению лекарственного средства на азербайджанском языке не приложена к лекарственному средству, за ее непредоставление аптечной организацией по требованию потребителя в распечатанном виде предлагается введение штрафа в размере пятидесяти манатов.