Статистика происшествий за сутки

Силы МЧС Азербайджана за минувшие сутки спасли 6 человек, включая трех малолетних детей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 27 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.