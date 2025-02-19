https://news.day.az/society/1731290.html Статистика происшествий за сутки Силы МЧС Азербайджана за минувшие сутки спасли 6 человек, включая трех малолетних детей.
Статистика происшествий за сутки
Силы МЧС Азербайджана за минувшие сутки спасли 6 человек, включая трех малолетних детей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 27 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
В результате принятых оперативных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
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