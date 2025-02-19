Водители недовольны пешеходным переходом на проспекте Нефтяников

На одной из ключевых дорог Баку были введены изменения, направленные на оптимизацию дорожного движения. Однако водители считают, что нововведения только ухудшили ситуацию, спровоцировав пробки и повысив аварийность на проспекте Нефтяников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, изначально перекрытие улицы Азиза Алиева для автомобилей действительно позволило упорядочить транспортные потоки. Однако последующие решения вызвали недовольство.

Вместо демонтажа ставшего ненужным светофора перед ним нанесли пешеходную "зебру". Водители уверены, что это лишь усугубило проблему: из-за частых остановок машин движение стало хаотичным, а количество заторов увеличилось.

Особое возмущение вызывает тот факт, что в нескольких метрах от нового перехода, у Кукольного театра, уже есть подземный переход. По мнению автомобилистов, он куда безопаснее, а лишняя "зебра" на скоростном проспекте только создает угрозу ДТП.

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