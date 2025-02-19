В Баку появится новый бульвар

В Баку планируют создание нового бульвара.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в ООО "Бакинская служба благоустройства".

В ближайшее время озеро Бюльбюля, долгое время использовавшееся для сброса сточных вод и отходов из близлежащих поселков, будет преобразовано в чистую и благоустроенную зону отдыха.

Водоем, занимающий площадь в 99 гектаров и имеющий глубину около 2.5-2.8 метров, окружен жилыми домами. Проектные работы уже завершены, камыши убраны, территория осушена, мусор вывезен, и сейчас идет подготовка для асфальтирования. Вскоре работы будут выполняться в ускоренном темпе, начнется укладка асфальта вдоль береговой линии.

На новом бульваре планируется открыть рестораны, кафе, обустроить кольцевую велосипедную дорожку, детскую площадку, зеленые зоны, а также предусмотреть места для катания на катамаранах. Также в проекте строительство моста через озеро Бюльбюля.

Напомним, что ранее в озеро ежедневно сбрасывали около 25 000 кубометров сточных вод из поселков Амирджан, Бюльбюля, Бакиханов и Гарачухур, что привело к ухудшению экологической обстановки в этом районе.