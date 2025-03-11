Пресечена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Продолжаются меры по обеспечению надежной охраны морских границ Азербайджанской Республики, усилению контроля над соблюдением режима в Каспийском море, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

6 марта на служебном участке Службы береговой охраны Государственной пограничной службы, при осмотре лодки, принадлежащей жителям Лянкяранского района, занимающимся рыболовством в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море, - Мустафаеву Даянету Аладдин оглу (1979 г.р.) и Агаоглу Эльшану Алиш оглу (1980 г.р.) пограничным нарядом было обнаружено 10 кг 385 гр марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.