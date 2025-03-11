https://news.day.az/society/1736268.html В освобожденном селе Гасанриз отметили "Йел чершенбеси" - ФОТО - ВИДЕО На освобожденных территориях Азербайджана с размахом отмечается приход весны. Как сообщает Day.Az, впервые в освобожденном селе Гасанриз в Агдеринском районе жители зажгли праздничный костер в связи с "Йел чершенбеси". После 32-летнего разлуки с родной землей жители собрались, чтобы отметить древние праздничные традиции.
В освобожденном селе Гасанриз отметили "Йел чершенбеси" - ФОТО - ВИДЕО
На освобожденных территориях Азербайджана с размахом отмечается приход весны.
Как сообщает Day.Az, впервые в освобожденном селе Гасанриз в Агдеринском районе жители зажгли праздничный костер в связи с "Йел чершенбеси".
После 32-летнего разлуки с родной землей жители собрались, чтобы отметить древние праздничные традиции.
Они радостно поздравили друг друга, наслаждаясь этими историческими моментами.
Напомним, что в марте 2025 года в рамках Программы "Большого возвращения" в село Гасанриз переселились 50 семей. Работы по восстановлению села продолжаются, и процесс возвращения будет продолжаться поэтапно.
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