В освобожденном селе Гасанриз отметили "Йел чершенбеси"

На освобожденных территориях Азербайджана с размахом отмечается приход весны.

Как сообщает Day.Az, впервые в освобожденном селе Гасанриз в Агдеринском районе жители зажгли праздничный костер в связи с "Йел чершенбеси".

После 32-летнего разлуки с родной землей жители собрались, чтобы отметить древние праздничные традиции.

Они радостно поздравили друг друга, наслаждаясь этими историческими моментами.

Напомним, что в марте 2025 года в рамках Программы "Большого возвращения" в село Гасанриз переселились 50 семей. Работы по восстановлению села продолжаются, и процесс возвращения будет продолжаться поэтапно.