Праздничный костер в Ханкенди

Сегодня в городе Ханкенди с размахом отметили "Йел чершенбеси" - третий предпраздничный вторник перед Новруз байрамы.

Как сообщает Day.Az, в центре города был зажжен большой праздничный костер, вокруг которого собрались местные жители, общественные деятели, студенты и школьники.

Дети и молодежь радостно водили хороводы, пели национальные песни, создавая атмосферу праздничного единства.

Отметим, что 18 марта на центральной площади Ханкенди состоится грандиозный концерт, посвященный празднику весны.