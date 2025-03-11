https://news.day.az/society/1736278.html

Праздничный костер в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в городе Ханкенди с размахом отметили "Йел чершенбеси" - третий предпраздничный вторник перед Новруз байрамы. Как сообщает Day.Az, в центре города был зажжен большой праздничный костер, вокруг которого собрались местные жители, общественные деятели, студенты и школьники.