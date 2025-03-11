https://news.day.az/society/1736278.html Праздничный костер в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО Сегодня в городе Ханкенди с размахом отметили "Йел чершенбеси" - третий предпраздничный вторник перед Новруз байрамы. Как сообщает Day.Az, в центре города был зажжен большой праздничный костер, вокруг которого собрались местные жители, общественные деятели, студенты и школьники.
Праздничный костер в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в городе Ханкенди с размахом отметили "Йел чершенбеси" - третий предпраздничный вторник перед Новруз байрамы.
Как сообщает Day.Az, в центре города был зажжен большой праздничный костер, вокруг которого собрались местные жители, общественные деятели, студенты и школьники.
Дети и молодежь радостно водили хороводы, пели национальные песни, создавая атмосферу праздничного единства.
Отметим, что 18 марта на центральной площади Ханкенди состоится грандиозный концерт, посвященный празднику весны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре