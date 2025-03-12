Пожар на рынке в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории рынка древесины "Дарнагюль", расположенного в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, по поступившей информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря принятым пожарными необходимым и срочным мерам пожар, вспыхнувший в точке продажи дров на территории рынка, был в короткие сроки потушен, что не позволив ему распространиться на другие точки продажи.

В результате пожара сгорели деревянные поддоны, 2 станка , комната сторожа, состоящее из деревянной конструкции, а также сгорел торговый киоск.

Другие строения и материалы на территории рынка были защищены от пожара.