В Баку приостановлена работа крупного ресторана

В результате проверки, проведенной специалистами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в ресторане Top Qapı, находящемся в Наримановском районе на улице Ахмедбека Агаоглу, 26, выявлены серьезные нарушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПБА, инспекция установила, что в заведении не соблюдаются санитарные нормы. Проблемы зафиксированы в зонах первичной обработки мяса, на кухне, в тандыре, на складе, в раздевалке персонала, а также в процессе приготовления холодных закусок.

Эти помещения не подвергались регулярной очистке и дезинфекции. Кроме того, санитарный узел оказался расположен прямо у зоны первичной обработки мяса, на кухне отсутствовала система вентиляции, а продукты хранились в ненадлежащих условиях и при неподходящей температуре.

Также выяснилось, что сотрудники, работающие с продуктами, не проходили обязательные медицинские осмотры и не имели гигиенического обучения. В заведении предлагали блюда из мяса и других продуктов животного происхождения без соответствующих ветеринарных документов. Для лабораторных исследований были отобраны образцы переработанной продукции.

В отношении владельца ресторана составлен административный протокол, и в рамках законодательства приняты соответствующие меры. Проверка продолжается.