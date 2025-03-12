В соцсетях процветает торговля наркотиками

На платформе "TikTok" создают аккаунты для продажи психотропных веществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", администраторы страниц заявляют, что у них в наличии различные виды запрещённых средств. В качестве мест для продажи указываются Бинагади, Кешля, Ахмедлы, Нариманов и некоторые другие локации. Также отмечаются территории, где закладываются наркотические вещества, и эта информация публикуется на страницах.

В ответах на комментарии пользователей указано, что возможна доставка товара.

Мы также обратились в сообщения страницы, чтобы выяснить, насколько эта информация соответствует действительности. Нам сообщили, что цена зависит от вида товара, а доставка по любому адресу возможна в течение часа.

В Министерстве внутренних дел заявили, что по распространённым материалам проводится расследование.

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