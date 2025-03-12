В Баку проходит конференция на тему "Устойчивое развитие: от города к территориям", приуроченной ко Дню итальянского дизайна в Баку.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, проректор Университета АДА по государственным, иностранным и студенческим делам Фариз Исмаилзаде, декан Школы дизайна и архитектуры Университета ADA Сильвия Феррарис, представитель ректора по международным связям с Ближним Востоком Миланского политехнического университета Давид Понзини, заместитель декана Школы дизайна и архитектуры Университета ADA Нора Ломбардини, представитель Фонда Гейдара Алиева Рена Мамедова и другие.

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