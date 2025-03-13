Вчера в результате аварии в Бейлагане пострадали шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Дашбурун.

Автомобиль марки Mercedes столкнулся с ВАЗ 21015. В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Бейлагана. Сообщается, что четверо из них являются жителями Физулинского района, а двое - жителями Бейлаганского района.

По факту проводится расследование.