https://news.day.az/society/1736621.html Тяжелое ДТП в Бейлагане, много пострадавших Вчера в результате аварии в Бейлагане пострадали шесть человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Дашбурун. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с ВАЗ 21015. В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Тяжелое ДТП в Бейлагане, много пострадавших
Вчера в результате аварии в Бейлагане пострадали шесть человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории поселка Дашбурун.
Автомобиль марки Mercedes столкнулся с ВАЗ 21015. В результате аварии шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Бейлагана. Сообщается, что четверо из них являются жителями Физулинского района, а двое - жителями Бейлаганского района.
По факту проводится расследование.
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