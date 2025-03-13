Вашингтон должен извлечь уроки из сотрудничества Израиля с Азербайджаном - мозговой центр США

Вашингтон должен извлечь уроки из сотрудничества Израиля с Азербайджаном, чтобы укрепить свои связи с Баку. Тесные связи с Азербайджаном помогут укрепить позиции США среди стран Центральной Азии. Это особенно важно для Соединенных Штатов, поскольку Центральная Азия, богатая полезными ископаемыми и энергетическими ресурсами, является регионом, через который проходит Средний коридор - торговый путь из Азии в Европу в обход России и Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия, опубликованной в популярном израильском издании "Israel National News" со ссылкой на известный американский мозговой центр Atlantic Counsil.

В статье под названием "Азербайджан и расширение "Соглашений Авраама" была затронута недавняя встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Было отмечено, что ведутся обсуждения по таким вопросам, как продолжение и расширение сотрудничества между двумя странами, и в частности присоединение Азербайджана к "Соглашениям Авраама" - платформе мира и сотрудничества на Ближнем Востоке.

Отметив, что Азербайджан на протяжении тридцати лет является самым надежным партнером Израиля в мусульманском мире, автор подчеркнул стратегическое значение нашей страны для архитектуры региональной безопасности. В статье также упоминается недавнее исследование известного израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садат, в котором отмечается, что Израиль и произраильские силы в США должны активно поддерживать включение Азербайджана в региональное партнерство США и Израиля по развитию, инвестициям и технологическому сотрудничеству.

Также было подчеркнуто, что с подписания "Соглашений Авраама" в 2020 году Израиль сотрудничает с Марокко, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Израиль недавно начал трехстороннее сотрудничество с Марокко и США в области обороны, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Цель состоит в том, чтобы расширить это сотрудничество на страны Персидского залива, имеющие связи с Израилем. Автор заключает, что если Израиль расширит свое сотрудничество с мусульманским миром в рамках "Соглашений Авраама", включив в него и Азербайджан, это изменит отношение других мусульманских стран к данной инициативе в положительную сторону. Этот результат внесет важный вклад в установление мира и стабильности в регионе.

"Ни одна страна не подходит так, как Азербайджан, мусульманская страна с уникальными историческими связями с Израилем и еврейским народом, чтобы присоединиться к сотрудничеству, вытекающему из "Соглашений Авраама", и объединить усилия для его распространения на другие мусульманские страны Ближнего Востока, Африки и Азии. По мере расширения "Соглашений Авраама" Азербайджан может дать Израилю рекомендации о том, как направить сотрудничество с различными игроками в указанных регионах. Нельзя забывать, что Азербайджан всегда проявлял лояльное отношение к Израилю даже в сложные с дипломатической точки зрения времена", - говорится в статье.

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