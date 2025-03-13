Вниманию таксистов!

Внесены изменения в "Порядок проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, удостоверение-пропуск будет считаться разрешением, выданным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси осуществляются перевозчиками, имеющими соответствующее свидетельство-пропуск и пропускную карту, на основании показаний таксометра или оплаты по цене, определяемой программным обеспечением, реализующим функции таксометра при подключении к сервису заказа такси.

Запрещается осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси без удостоверения-пропуска или на основании удостоверения-пропуска, принадлежащего другим лицам, а также эксплуатация транспортных средств без пропускной карты в пассажирских перевозках, а также требование дополнительной платы сверх цены, определяемой показаниями таксометра или программного обеспечения, реализующего функции таксометра.

Пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси осуществляются по нерегулярному маршруту на основании заказа любого лица в пределах территории, установленной пропускной картой.