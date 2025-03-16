Государственный заповедник "Ордубад": какие перспективы открывает новый статус?

Автор: Лейла Таривердиева

На днях правительство Азербайджана утвердило Устав Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад". Новый заповедник был создан распоряжением Президента Ильхама Алиева от 21 февраля 2024 года.

После президентского распоряжения в Нахчыванской Автономной Республики была создана комиссия по подготовке предложений в связи с определением границ и охранной зоны нового заповедника. Изначально было предложено определить как охраняемую зону территорию в 240 гектаров. На днях были утверждены границы и охранная зона заповедника, а также положение об особом режиме на данной территории. Отметим, что 200 из 299 памятников, расположенных на территории Ордубадского района, будут охвачены границами Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад". Это объекты, имеющие особое значение для истории и культуры НАР и Азербайджана в целом, отражающие восточные архитектурные традиции Ордубада, уникальный архитектурный стиль с богатым национальным орнаментом. Заповедник охватит также археологические объекты.

История и культура всех регионов Нахчыванской Автономной Республики очень богаты. Но Ордубадский район выделяется своей особой архитектурой.

Ордубад - второй по величине город НАР и один из городов Азербайджана, где наиболее хорошо сохранились памятники истории и культуры - древние кварталы, мечети, хамамы и так далее. Именно этот фактор послужил основой решения о создании здесь историко-культурного заповедника. Распоряжение Президента от февраля прошлого года позволит усилить заботу о сохранении этих уникальных объектов.

Ордубадский историко-архитектурный заповедник был создан в 1977 году. Теперь же эта территория получает статус Государственного заповедника, что подразумевает новые возможности для финансирования, сохранения и развития памятников. Отметим, что с 2001 года площадь исторической застройки города Ордубад является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда-то Ордубад был важным пунктом на Великом Шелковом пути, что определило многие его особенности. Здесь сохранились десятки уникальных памятников средневековья. Среди них Бузхана - ледник 14-го века. Своеобразный средневековый холодильник. Ордубадский Бузхана один из трех самых крупных ледников Нахчывана. Сооружение было реставрировано дважды - в 18-м веке и в 2014 году.

Посещающих Ордубад туристов особо привлекает памятник Гейсерийе. Этот памятник 17-го века представляет собой сооружение, состоящее из большого купола и восьми малых прилегающих к нему куполов. Некогда на этом месте располагался крытый базар, где можно было приобрести ювелирные изделия и драгоценные камни . После закрытия базара сооружение стали использовать в качестве "зорханы" - площадки для боев. Здесь проводились традиционные соревнования по борьбе. До 20-го века посмотреть соревнования известных силачей из близлежащих регионов приезжали даже ханы и беки.

Главная, пятничная мечеть города - Джума-мечеть служила как духовным, так и административным центром города. Хотя Джума-мечеть относят к 17-18 векам, некоторые элементы сооружения на пятьсот лет старше. По мнению архитекторов, это от того, что в 17-18 веках мечеть была только отреставрирована, а само сооружение построено изначально в 12-13 веках. Последняя реставрация была произведена в советское время.

В январе текущего года начались работы по реставрации другой важной достопримечательности города - мечети Саршехер. Эта двухэтажная мечеть построена в 18-м веке. В 1986 году она была отреставрирована, а решение Кабмина от августа 2001 года была включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

В целом в городе располагались более 60 квартальных мечей. Квартальные мечети, как правило, возводили на квартальных же площадях, считавшихся их центрами. Сооруженные в качестве культовых объектов эти мечети одновременно выполняли функции общественных центров, где собирались при необходимости горожане. Как правило, около мечети высаживались чинары и строились фонтаны. Часто квартальные мечети синтезировали в себе свойственные жилым сооружениям компоненты.

Согласно составленному в 1727 году "Дефтери-и муфессел санджак Нахичеван", Ордубад был разделен на пять кварталов: Амбарас, Кюрдутал, Мингиз, Сершехер, Учтеренке. Помимо главных кварталов имеются малые кварталы: Карачанак, Дильбяр, Энгеч, Караховузбаши, Аскерхан, Кёрпюбаши, Бегляр, Гошгар и другие. Со временем количество кварталов увеличивалось, что было связано с разрастанием города и расширением территории жилой застройки .

Особый интерес, с точки зрения специалистов, представляет жилая застройка города со своей уникальной планировкой. Каждый старинный дом в Ордубаде является сам по себе памятником архитектуры. Во дворе каждого можно встретить бассейн и кяхриз, а на высоких заборах имеются проемы для циркуляции воздуха. Есть много и других деталей, отличающих ордубадские дома .

Ордубад известен оригинальностью архитектурных решений не только жилых домов. Одним из уникальных по своей архитектуре памятников является здание Медресе, построенное, согласно надписи над входом, в 1714 году. Однако, специалисты уверены, что дата связана с датой ремонта здания, а по своим особенностям оно ближе к архитектуре 17-го века.

Конечно же, нельзя не упомянуть об уникальности Ордубада с археологической точки зрения. Расположенная в 60 км к югу от Ордубада гора Гямигая - второе в Азербайджане после Гобустана место средоточения наскальных рисунков, относящихся к III-II тысячелетиям до н.э. А еще с Гямигая связано предание о Ное, согласно которому, именно к этой горе пристал библейский Ковчег. В 2006 году Гямигая получила статус историко-художественного заповедника.

Создание на территории Ордубадского района Государственного заповедника поможет сберечь для потомков все эти уникальные памятники.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.