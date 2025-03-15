Пакет услуг ОМС будет расширен.

Об этом сообщил журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время пакет услуг включает 3315 медицинских процедур.

"Из года в год этот список расширяется. Мы считаем, что определенные процедуры также будут добавлены в этот список в течение текущего года", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.