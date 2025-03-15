Пакет услуг ОМС будет расширен - министр здравоохранения Азербайджана
Пакет услуг ОМС будет расширен.
Об этом сообщил журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Day.Az.
Он отметил, что в настоящее время пакет услуг включает 3315 медицинских процедур.
"Из года в год этот список расширяется. Мы считаем, что определенные процедуры также будут добавлены в этот список в течение текущего года", - сказал он.
Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".
Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.
В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.
Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.
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