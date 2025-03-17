Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
6) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
11) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре