Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

3) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

6) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

11) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть".