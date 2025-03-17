Вынесен приговор бывшему начальнику отдела операционной компании "Бакинское городское кольцо"

Завершился судебный процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, который в 2015-2020 годах работал начальником отдела спортивных операций операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Аскеровой-Мамедовой был зачитан приговор.

На основании приговора обвиняемый был приговорен к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также был снят арест, наложенный на его имущество.

Напоминаем, что Чингиз Мехтиев полностью возместил ущерб. На предыдущем заседании государственный обвинитель предложил учесть возмещение ущерба и вынести условный приговор с 3 годами испытательного срока. До полного возмещения ущерба обвинитель требовал назначить обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отметим, что Ч.Мехтиев обвиняется в хищении государственных средств в крупном размере и незаконной легализации этих денег. Преступление было раскрыто в результате расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Согласно обвинению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на товары в преддверии гонок Формулы-1, включая заказ одежды для маршалов, снаряжения, впитывающих масло тканей и других предметов. Он также перечислял деньги, выделенные из государственного бюджета, на компании, зарегистрированные на имена близких ему людей. Средства, полученные в результате завышенных цен, были намеренно присвоены.

Он также создал компанию на имя своей матери, ничего не подозревающей о махинациях сына,в офшорной зоне - Сейшельских островах, с целью хищения крупной суммы доверенных ему средств, представляя ее как специализированную организацию для проведения гонок "Формулы-1", с которой заключил контракт.

В ходе следствия выяснилось, что Ч.Мехтиев присвоил в общей сложности 397 тысяч 852 маната государственных средств. Кроме того, он легализовал крупную сумму денежных средств, переведя их в иностранные банки, чтобы скрыть истинный источник полученных денег.

В связи с вышеуказанными деяниями Ч.Мехтиева был обвинен по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР. Также был наложен арест на его имущество, оцененное в 1 миллион манатов.

В период следствия Ч.Мехтиев выплатил 100 тысяч манатов из присвоенной суммы обратно в государственный бюджет.