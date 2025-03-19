Меняется график бакинского метро

В праздничные дни ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в режиме повышенной загрузки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, график работы метрополитена в праздничный период изменится.

С 20 по 21 марта поезда на участке "Ахмедлы - 28 Мая" будут ходить с интервалом в 2,5 минуты с 07:00 до 21:00. С 22 по 31 марта, включая дни праздника Рамазан, интервал составит 3 минуты.

Пассажиры, которые будут пользоваться метрополитеном по маршруту "Бакмил" и обратно, 20-21 марта смогут ездить по субботнему расписанию, а с 22 по 31 марта - по воскресному расписанию.