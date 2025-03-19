Утверждены размеры должностных окладов военнослужащих ГПС Азербайджана

Утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана в новой редакции.

В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az.

Также в новой редакции утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов для гражданских служащих Государственной пограничной службы, не являющихся государственными служащими.

Министерство финансов будет обеспечивать выполнение соответствующих мер для выплаты требуемых средств в соответствии с решением.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.