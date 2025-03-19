https://news.day.az/society/1738554.html Утверждены размеры должностных окладов военнослужащих ГПС Азербайджана Утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана в новой редакции. В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az.
Утверждены размеры должностных окладов военнослужащих ГПС Азербайджана
Утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана в новой редакции.
В связи с этим Кабинет министров принял решение, сообщает Day.Az.
Также в новой редакции утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов для гражданских служащих Государственной пограничной службы, не являющихся государственными служащими.
Министерство финансов будет обеспечивать выполнение соответствующих мер для выплаты требуемых средств в соответствии с решением.
Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.
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