https://news.day.az/society/1738862.html Пожар в многоэтажном здании в Баку В Низаминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Эльшана Сулейманова. В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.
Пожар в многоэтажном здании в Баку
В Низаминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Эльшана Сулейманова.
В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.
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