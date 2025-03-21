https://news.day.az/society/1738862.html

Пожар в многоэтажном здании в Баку

В Низаминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Эльшана Сулейманова. В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.