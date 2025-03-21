Пожар в многоэтажном здании в Баку

В Низаминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Эльшана Сулейманова.

В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.