В Баку задержан очередной наркокурьер

В Насиминском районе Баку у наркокурьера было изъято 13 кг марихуаны и гашиша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе недавней операции был задержан 48-летний Джейхун Кухи, ранее несколько раз судимый. При задержании у него было обнаружено около 13 кг марихуаны и гашиша, которые были обогащены психотропными веществами.

В своих показаниях Кухи сообщил, что к наркоторговле его привлек гражданин Ирана, личность которого устанавливается в ходе следствия. Задержанный пояснил, что за вознаграждение ему было поручено забрать наркотики из заранее оговоренного места и доставить их по указанным адресам.

В настоящее время проводится расследование по данному делу.