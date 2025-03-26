На одном из проспектов Баку ограничат движение

На проспекте Ататюрка в Баку введены временные ограничения движения транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Как уточнили в сообщении, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе.

Из-за этого движение транспортных средств будет периодически ограничиваться в сторону станции метро "Гянджлик".