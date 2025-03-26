https://news.day.az/society/1739855.html На одном из проспектов Баку ограничат движение - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ФОТО На проспекте Ататюрка в Баку введены временные ограничения движения транспорта. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
На одном из проспектов Баку ограничат движение - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ФОТО
На проспекте Ататюрка в Баку введены временные ограничения движения транспорта.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
Как уточнили в сообщении, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе.
Из-за этого движение транспортных средств будет периодически ограничиваться в сторону станции метро "Гянджлик".
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