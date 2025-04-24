https://news.day.az/society/1747279.html Авария в Баку - есть погибшие и много пострадавших В поселке Локбатан Гарадагского района Баку, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, в результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали около десяти человек. Трагедия случилась 23 апреля в 17:50.
Авария в Баку - есть погибшие и много пострадавших
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, в результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали около десяти человек.
Трагедия случилась 23 апреля в 17:50. В результате столкновения автомобилей Lada и Hyundai на территории Гарадагского района два пассажира скончались на месте от полученных травм.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре