Авария в Баку

- есть погибшие и много пострадавших

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, в результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали около десяти человек.

Трагедия случилась 23 апреля в 17:50. В результате столкновения автомобилей Lada и Hyundai на территории Гарадагского района два пассажира скончались на месте от полученных травм.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.