Сильный пожар на объекте в Баку

На объекте в одном из бакинских поселков произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о пожаре на объекте, расположенном в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.