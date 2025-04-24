https://news.day.az/society/1747331.html Сильный пожар на объекте в Баку - ВИДЕО На объекте в одном из бакинских посёлков произошёл пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС. На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о пожаре на объекте, расположенном в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку.
Сильный пожар на объекте в Баку - ВИДЕО
На объекте в одном из бакинских поселков произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о пожаре на объекте, расположенном в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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