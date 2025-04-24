В Лерике перевернулся автомобиль

24 апреля примерно в 8 часов на территории села Зенони Лерикского района автомобиль марки "Ford Transit", за рулем которого находился Э.Гасымов, потерял управление и перевернулся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате аварии находившаяся в машине 68-летняя Р.Гасымова погибла, водитель и другой пассажир получили ранения.