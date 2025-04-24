https://news.day.az/society/1747381.html В Лерике перевернулся автомобиль - есть погибший 24 апреля примерно в 8 часов на территории села Зенони Лерикского района автомобиль марки "Ford Transit", за рулем которого находился Э.Гасымов, потерял управление и перевернулся.
В Лерике перевернулся автомобиль - есть погибший
24 апреля примерно в 8 часов на территории села Зенони Лерикского района автомобиль марки "Ford Transit", за рулем которого находился Э.Гасымов, потерял управление и перевернулся.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате аварии находившаяся в машине 68-летняя Р.Гасымова погибла, водитель и другой пассажир получили ранения.
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