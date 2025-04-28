В Азербайджане будет учреждена новая юбилейная медаль

Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Как сообщает Day.Az, законопроект по данному вопросу поступил в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

В связи с этим законопроект "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" будет рассмотрен на заседании парламента, которое состоится 1 мая.