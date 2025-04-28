https://news.day.az/society/1748484.html В Азербайджане будет учреждена новая юбилейная медаль Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)". Как сообщает Day.Az, законопроект по данному вопросу поступил в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
В Азербайджане будет учреждена новая юбилейная медаль
Будет учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".
Как сообщает Day.Az, законопроект по данному вопросу поступил в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
В связи с этим законопроект "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" будет рассмотрен на заседании парламента, которое состоится 1 мая.
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