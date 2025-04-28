В Азербайджане судят члена ИГИЛ за попытку теракта в синагоге

В Баку начался суд над Абдуллой Алиевым, обвиняемым в подготовке теракта.

Как сообщает Day.Az, сегодня состоялось подготовительное заседание суда. На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Подготовительное заседание будет продолжено 12 мая.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (террор, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), заранее вступившим в сговор), 28, 214.2.3 (террор, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (террор с совершением на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР. Согласно обвинению, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан" А.Алиев готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев.