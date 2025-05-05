Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана

Пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии наркотических средств.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 1 мая было предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 16 килограммов 550 граммов марихуаны, 2 мая - 8 килограммов 118 граммов марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.