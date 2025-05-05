https://news.day.az/society/1750247.html Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана Пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии наркотических средств. Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию пресс-центр Государственной пограничной службы.
Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана
Пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии наркотических средств.
Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию пресс-центр Государственной пограничной службы.
Отмечается, что 1 мая было предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 16 килограммов 550 граммов марихуаны, 2 мая - 8 килограммов 118 граммов марихуаны.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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