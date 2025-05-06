Bolt упразднил Comfort и Comfort+ в Азербайджане

Сервис такси Bolt пересмотрел классификацию автомобилей в Азербайджане.

Как сообщили представители компании в ответ на запрос Trend, эти изменения направлены на повышение качества обслуживания и более эффективное распределение ресурсов.

В компании отметили, что новая система деления автомобилей на категории станет более справедливой и логичной, а также позволит значительно улучшить клиентский опыт. Одним из ключевых шагов стало объединение категорий Comfort и Comfort+ в более рациональную и продуктивную единую категорию, передает Day.Az.

Хотя на первом этапе нововведения могут восприниматься как негативные некоторыми водителями и партнёрскими автопарками, в долгосрочной перспективе ожидается рост доходов за счёт более прозрачной связи между качеством работы и заработком.

Также на официальном сайте Bolt появится отдельная страница, посвящённая новой классификации, где будут подробно описаны требования к автомобилям, критерии соответствия и другая важная информация. Каждый водитель сможет ознакомиться со списком допустимых марок и моделей через персональную ссылку.

Кроме того, для приёма предложений и жалоб открыт единый почтовый адрес: [email protected], который позволит ускорить и упростить обратную связь.