https://news.day.az/society/1750664.html Премьер-министр Беларуси ознакомился с Агдамским промпарком - ФОТО Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин ознакомился с Агдамским промышленным парком, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Премьер-министр Беларуси ознакомился с Агдамским промпарком - ФОТО
Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин ознакомился с Агдамским промышленным парком, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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