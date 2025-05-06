В одном из районов Баку будут перебои в подаче света

В связи с реконструкцией линии электропередачи в 10 кВ на территории Управления энергоснабжения и продаж Хатаинского района 7 мая будут перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО "Азеришыг". Отмечается, что в связи с этим с 09:00 до 17:00 на улицах Джаваншира, Джейхуна Гаджибейли, Ильгара Зульфугарова, Мухаммеда Хади будет введено ограничение на подачу электроэнергии.

После завершения реконструкции указанные участки будут обеспечены более качественной электроэнергией.