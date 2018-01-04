В Баку открылся еще один центр транспортного обмена - ФОТО

В Баку завершены работы по созданию нового центра транспортного обмена "Дарнагюль", сообщили в четверг в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, центр создан рядом со станцией метро "Дарнагюль". Здесь установлены павильоны для пяти автобусных остановок. В течение дня пассажиров будут обслуживать 112 автобусов, курсирующих по 11 маршрутам.

На территории центра также выделены места для стоянки такси.

В новый центр будет перенесена конечная остановка маршрутных автобусов, едущих из бакинских сел и поселков до станции метро "Азадлыг".

Создание нового центра поможет предотвратить хаотичное движение транспорта в районе станции метро "Азадлыг" и снизить плотность транспортного потока в часы пик.

Напомним, что сейчас в Баку функционируют три центра транспортного обмена - "Кероглу", "28 Мая" и "Локбатан".

Следующий такой центр планируется создать вблизи Международного автовокзального комплекса. В то же время в некоторых селах и поселках Баку также предусматривается создать центры транспортного обмена меньшего размера.

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