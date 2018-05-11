Легендарный Буффон провел 300-й сухой матч за "Ювентус"

Голкипер и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон достиг отметки в 300 сухих матчей за "Старую Сеньору" после победы над "Миланом" (4:0) в Кубке Италии. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для 40-летнего вратаря игра с "россонери" стала 655 в футболке "Ювентуса", в 300 из них Буффону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, итальянец сыграл на ноль 46 процентов своих матчей.

Буффону уже принадлежат несколько значимых рекордов чемпионата Италии: самая длинная сухая серия (974 минуты), наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (10) и наибольшее количество сухих матчей в сезоне (21 - сезоны 2011-2012 и 2014-2015).

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