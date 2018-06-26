Буффон договорился о двухлетнем контракте с "ПСЖ"
Бывший вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон достиг договоренности о контракте с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает RMC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации источника, стороны согласовали все детали соглашения, но пока не закрепили его на бумаге. Ожидается, что 40-летний голкипер прилетит в Париж в выходные и пройдет медобследование, после чего поставит подпись под двухлетним контрактом.
Буффон по завершению минувшего сезона покинул "Ювентус", за который выступал с 2001 года и вместе с которым девять раз становился чемпионом Италии. Также голкипер осенью 2017 года завершил международную карьеру, когда сборная Италии не сумела пробитья в финальную часть чемпионата мира в России.
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