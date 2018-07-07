«ПСЖ» представил Буффона - ВИДЕО

Джиджи Буффон продолжит карьеру в "ПСЖ". Парижане представили легендарного вратаря:

Итальянец заключил с "ПСЖ" договор по схеме "1+1", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Ранее сообщалось, что его зарплата составит 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

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