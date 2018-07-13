Инфантино назвал Чемпионат мира-2018 лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим в истории, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", - заявил Инфантино.

Президент ФИФА также поблагодарил всех, кто причастен к этому празднику футбола.

"Хочу поблагодарить всех: игроков, тренеров, судей. Также - всех, кто работал вокруг поля. Благодарю всю Россию, правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз, всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира. Также я благодарю волонтеров - сердце и улыбку чемпионата мира, их вклад также огромен", - заключил он.

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