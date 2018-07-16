Защитник сборной Франции отметил красоту русских девушек
Защитник сборной Франции по футболу Адиль Рами в интервью Gazeta.ru рассказал, с какими впечатлениями покидает Россию после чемпионата мира - 2018, передает Day.Az.
"Сначала я хотел бы отметить вашу сборную - вы проделали очень красивый путь до четвертьфинала. Что касается страны, то я под впечатлением от России - это прекрасное место. Правда, более-менее хорошо я знаю только Москву.
Но скажу в целом, что для нас, французов, Россия - это изумительная страна, невероятно большая, с красивыми девушками. Извиняюсь за такие откровения, но это правда", - сказал игрок.
Сборная Франции в финале мундиаля победила команду Хорватии и впервые за 20 лет завоевала Кубок мира. Рами в составе национальной команде не появлялся на поле.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Июл. 17:11 10 569
-
15 Июл. 18:11 7 095
-
15 Июл. 15:00 4 445
-
00:10 4 045
-
15 Июл. 21:40 3 812